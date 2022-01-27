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Зеленский назвал главный приоритет для Украины

Зеленский положительно оценил встречу советников стран «нормандского формата»

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников лидеров стран «нормандского формата» и поддержал продолжение переговоров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главным приоритетом для Украины Зеленский назвал достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. «Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — сказал он.

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Президент подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться независимо от разногласий между сторонами в вопросе трактовки Минских соглашений. Активизацию работы «нормандского формата» Зеленский считает обязательным элементом к миру в Донбассе и реализации договоренностей.

26 января в Париже завершилась встреча советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Украинскую делегацию на переговорах представлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Алиса Реброва
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