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Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности

Лукашенко: страны Балтии потеряют государственность, если развяжут войну

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности, если те решат развязать войну. Об этом он заявил в своем послании парламенту. Трансляция доступна на YouTube.

По мнению главы государства, с Литвой нужно разговаривать «жестко, но прагматично», соразмерно отвечая на ее действия. «Я просто хочу по-человечески сказать нашим друзьям, нашим близким родным литовцам: не дай Бог, вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами. Это будет означать конец вашей и государственности, и вашему развитию», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что его слова — это не угроза, а предупреждение, и звучит оно в адрес руководства балтийских государств, а не народа.

В 2021 году на границе Белоруссии с Литвой и Польшей разразился миграционный кризис после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пообещал не сдерживать потоки мигрантов, стремящихся в Евросоюз. Запад обвинил Белоруссию в использовании мигрантов в качестве «гибридного оружия».

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Алиса Реброва
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