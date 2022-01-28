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Лукашенко снова пообещал «уйти на покой»

Александр Лукашенко заявил о готовности «уйти на покой» при желании белорусов

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Изменения в Конституцию Белоруссии не были разработаны под конкретного человека, а потому будут полезны гражданам, если те научатся «жить по закону». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует «Интерфакс».

Политик пояснил, что референдум по изменению в основной закон позволит белорусам «избежать двоевластия». При этом он снова пообещал, что покинет пост, если жители страны пожелают этого. «Примете решение — действующий президент уйдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, — вы скажете», — заявил Лукашенко о такой готовности.

Он добавил, что пока не «забронзовел» и способен спокойно выслушивать критику в свой адрес, однако не позволит «дурманить народ». «Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко неоднократно обещал покинуть свой пост, однако до сих пор оттягивает это решение. После президентских выборов 2020 года он уверял, что оставит должность после принятия поправок в конституцию. Позже президент несколько раз называл свой шестой срок последним. В январе 2022 года он заверил, что для начала транзита власти ему нужно как минимум еще «два-три года». «Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой», — утверждал политик.

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Алевтина Запольская
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