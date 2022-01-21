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Лукашенко пообещал начать транзит власти «через два-три года»

Александр Лукашенко: транзит власти возможен через два года после принятия Конституции

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Транзит власти в Белоруссии можно будет обсуждать спустя два-три года после принятия на референдуме новой Конституции, но никак не раньше. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко после посещения военных объектов в Брестской области, пишет портал Zerkalo.

Политик счел этот срок достаточным, чтобы белорусы могли «начать жить по закону» и «тихо-спокойно все отстроить». При этом он заверил, что не признает никаких способов смены власти в республике, кроме «честных выборов». «Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой», — в очередной раз пообещал Лукашенко.

При этом он признался, что переживает о возможном приходе к власти «не тех людей», из-за чего страна может пойти «не тем путем». В этом ключе он назвал проект обновленной Конституции и грядущий референдум «сутью демократии». «Сделаем разительный шаг навстречу настоящей демократии, где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа», — объявил выигравший шесть раз подряд выборы президент.

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Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии назначено на 27 февраля 2022 года. Сам Лукашенко неоднократно подчеркивал, что грядущие изменения «ему вовсе не нужны», но в них заинтересованы белорусы.

В то же время белорусская оппозиция намерена добиваться отмены референдум или хотя бы отказа международного сообщества признать его итоги. Соответствующий призыв опубликовала 20 января бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

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Михаил Кириллов
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