Тихановская выпустила заявление о референдуме в Белоруссии

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская совместно с другими «демократическими силами» выпустила заявление о референдуме по изменению Конституции Белоруссии. По мнению Тихановской, глава Белоруссии Александр Лукашенко не имеет права организовывать такой процесс. Информацию передает Telegram-канал политика.

Тихановская считает, что ее непризнание референдума лишает его политической и юридической значимости. К ее позиции присоединились оппозиционные организации Координационный совет и Народное антикризисное управление. Письмо с текстом заявления отправлено в ОБСЕ, ЕС, США и Великобританию, которых призвали поддержать требования Тихановской и осудить действия Лукашенко.

Политик предложила альтернативные политические шаги по изменению ситуации в Белоруссии. «Единственным устойчивым выходом из кризиса в Беларуси является освобождение политзаключённых и проведение новых досрочных президентских выборов под международным наблюдением», — заявила Тихановская. По ее мнению, европейские страны и международные организации должны еще раз поддержать эти требования.

Лукашенко предложил идею изменить Конституцию страны на фоне массовых протестов в республике в 2020 году. Проект поправок в основной закон опубликовали в конце 2021 года, его активно обсуждают в белорусских СМИ. В числе нововведений есть запрет на пребывание одного человека на посту президента более двух сроков. При этом сам Лукашенко признался, что очень скоро уйдет с поста главы республики.

Ранее белорусский лидер назначил референдум по внесению изменений в Конституцию на 27 февраля 2022 года. «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?», — на такой вопрос предстоит ответить белорусам.