Назначена дата референдума по новой конституции Белоруссии

Назначена дата референдума по новой версии конституции Белоруссии. Он состоится 27 февраля, сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. В бюллетене для голосования будет следующая формулировка: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Результаты референдума вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Проект поправок в конституцию был опубликован 27 декабря 2021 года. Согласно документу, один и тот же человек сможет занимать пост президента не более двух сроков. Однако ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства, то есть Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет править еще два срока.

Поправки также дают президенту Белоруссии право вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных беспорядков». Из основного закона страны решили убрать упоминание о ее нейтральном и безъядерном статусе.

Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов в августе 2020 года. Он утверждал, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.