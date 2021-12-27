Из белорусской конституции решили убрать нейтральный и безъядерный статус

Из Конституции Белоруссии решили убрать упоминание о нейтральном и безъядерном статусе республики. Это следует из проекта изменений в основной закон, на что обратил внимание Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Сейчас в статье 18 Конституции говорится: «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». В новом варианте этой фразы не оказалось. Вместо нее в проекте обновленного основного закона говорится, что Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других стран.

Кроме того, изменения в Конституцию Белоруссии запрещают человеку занимать пост президента более двух сроков. Это условие вступит в силу, когда должность займет вновь избранный глава государства.

Авторы поправок также разработали сценарий действий властей на случай гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера. В этой ситуации будет введено чрезвычайное или военное положение, органы власти начнут действовать согласно решениям Совбеза, председателем которого станет спикер Совета республик.