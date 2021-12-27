В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента

В Белоруссии разработали определенный сценарий действий властей в случае гибели президента страны. Соответствующий план подготовлен в проекте изменений и дополнений Конституции республики, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Так, в статье 88 документа предлагается в случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера ввести чрезвычайное или военное положение, при этом госорганы будут действовать согласно решениям Совбеза.