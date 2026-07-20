Женщина рассказала о накачивавшем ее снотворным муже-насильнике

Британка рассказала, как муж двадцать лет накачивал ее снотворным и насиловал

Британка рассказала о муже-насильнике, который на протяжении девяти лет накачивал ее снотворным и насиловал в бессознательном состоянии, снимая свои действия на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 43-летней Зои Уоттс, матери четверых детей, ее супруг Бен, которого она называла идеальным семьянином, каждую ночь подмешивал ей в чай сильнодействующие снотворные. Женщина годами мучилась из-за тумана в голове и изнурительных мигреней, но списывала свое состояние на стресс и усталость от воспитания детей. Истинную причину она узнала лишь в 2018 году, когда муж сам признался в содеянном во время церковной службы в День святого Валентина.

Ее муж Бен Уоттс начал совершать преступления примерно в 2009 году, используя лекарства сына, страдавшего от бессонницы. Он не только лишал ребенка необходимого препарата, но и подвергал жену опасности, смешивая снотворное с таблетками от мигрени. После признания супруг, по словам женщины, продолжал манипулировать ею. После ее обращения в полицию он явился домой с канцелярским ножом и с криками «Что, думаешь, я снова тебя изнасилую?» преследовал ее по дому.

В апреле 2022 года суд присяжных в Эксетере признал Бена Уоттса виновным по ряду статей, включая изнасилование и введение веществ с целью подавления воли, и приговорил его к 11 годам тюремного заключения. Однако Зои считает этот срок слишком мягким, ведь преступления длились почти два десятилетия. Кроме того, по ее словам, в суде муж хвастался, что снимал «арт-видео», и утверждал, что это была ее фантазия.

В декабре 2024 года сообщалось, что во Франции приговорили к 20 годам тюрьмы 71-летнего Доминика Пелико. Мужчина накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее.