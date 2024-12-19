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15:06, 19 декабря 2024Из жизни

Позволявшего незнакомцам насиловать жену француза приговорили к 20 годам тюрьмы

Французский суд приговорил Авиньонского монстра Пелико к 20 годам заключения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Valentin Pasquier / AP

Француза, которого в прессе прозвали Авиньонским монстром, приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает France 24.

В четверг, 19 декабря, 71-летнего Доминика Пелико приговорили к максимальному наказанию в 20 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами. Он не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении до тех пор, пока не отсидит две трети назначенного судом срока заключения. Французский суд также признал виновными 50 других мужчин в возрасте от 27 до 74 лет, которых Пелико приглашал домой и позволял им изнасиловать свою находящуюся без сознания жену Жизель.

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых была его жена и незнакомцы — всего около 80 человек.

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Против француза идет еще один процесс: его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

Ранее сообщалось, что Пелико попросил прощения у жены. Он восхитился мужеством Жизель и обратился к ней и их детям с просьбой простить его за страдания, причиненные его извращенными сексуальными пристрастиями.

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