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17:20, 18 декабря 2024Из жизни

Позволявший незнакомцам насиловать жену француз попросил прощения у нее и своих детей

Авиньонский монстр Пелико попросил прощения у жены в суде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ZZIIGG / Reuters

Француз, которого в прессе прозвали Авиньонским монстром, попросил прощения у жены за то, что позволял незнакомцам насиловать ее на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает Daily Mail.

71-летний Доминик Пелико прибыл в суд в воскресенье, 16 декабря, на последнее заседание перед вынесением приговора. Он восхитился мужеством своей жены Жизель и обратился к ней и их детям с просьбой простить его за страдания, причиненные его извращенными сексуальными пристрастиями. В заключение он заявил, что самым страшным наказанием для него стала потеря семьи. «Лишиться возможности видеть своих близких хуже, чем лишиться свободы», — отметил Пелико.

Я хотел бы начать с того, что приветствую мужество моей бывшей жены, которая была вынуждена выслушивать предположения о том, что она причастна [к собственным изнасилованиям]. Я прошу ее и остальных членов моей семьи принять мои извинения: я сожалею о том, что сделал. Мне жаль, что я заставлял их страдать на протяжении четырех лет. Я простой рабочий, и я хочу сказать своей семье, что я люблю вас, что остаток моей жизни в ваших руках. Я прошу у вас прощения

Доминик Пелико

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек.

Против француза идет еще один процесс: его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

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Ранее сообщалось, что французские прокуроры потребовали посадить Пелико в тюрьму на 20 лет, что является максимальным возможным наказанием за его преступления. Помощник государственного обвинителя Лор Шабо заявила, что приговор, вынесенный Пелико, «одновременно и суровый, и недостаточно суровый, учитывая тяжесть совершенных злодеяний».

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