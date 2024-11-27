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15:35, 27 ноября 2024Из жизни

Прокуроры запросили 20 лет тюрьмы для позволявшего незнакомцам насиловать жену француза

Прокуроры потребовали максимальное наказание для Авиньонского монстра Пелико
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Изображение: ZZIIGG / Reuters

Прокурор запросил для 71-летнего Доминика Пелико из Франции, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял десяткам незнакомцам насиловать ее, максимальный тюремный срок. Об этом пишет The Guardian.

Французские прокуроры потребовали посадить Пелико, которого прозвали в прессе Авиньонским монстром, в тюрьму на 20 лет, что является максимальным возможным наказанием за его преступления. Помощник государственного обвинителя Лор Шабо заявила, что приговор, вынесенный Пелико, «одновременно и суровый, и недостаточно суровый, учитывая тяжесть совершенных злодеяний». «Его поиск удовольствий выразился в желании подчинить себе жену, унизить и даже оскорбить своими действиями и словами человека, которым он дорожил больше всего на свете», — сказала Шабо на судебном заседании в Авиньоне.

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек.

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Против француза идет еще один процесс: его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

Ранее Пелико полностью признал вину перед Жизель. Он заявил, что является насильником, как и другие 50 подсудимых. «Я виновен — говорю это своей жене, своим детям, своим внукам… Я сожалею о том, что сделал, и прошу прощения, даже если оно невозможно. Она [Жизель] этого не заслужила», — сказал Пелико.

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