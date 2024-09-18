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06:38, 18 сентября 2024Из жизни

Позволявший десяткам незнакомцам насиловать жену мужчина раскаялся перед ней в суде

Авиньонский монстр Доминик Пелико признал вину в суде и раскаялся перед женой

Фото: Lewis Joly / AP

71-летний Доминик Пелико из Франции, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял десяткам незнакомцам насиловать ее, раскаялся в суде. Об этом сообщает The Guardian.

Во вторник, 17 сентября, Пелико впервые выступил на процессе против себя — ранее он находился в больнице в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Мужчина, которого прозвали Авиньонским монстром, полностью признал вину. Он заявил, что является насильником, как и другие 50 подсудимых. «Я виновен — говорю это своей жене, своим детям, своим внукам… Я сожалею о том, что сделал, и прошу прощения, даже если оно невозможно. Она [Жизель] этого не заслужила», — сказал Пелико.

Он также подтвердил, что приглашал других обвиняемых насиловать жену, и «они знали все». Пелико сказал, что признает все обвинения «во всей их полноте». Кроме того, мужчина рассказал, как в девятилетнем возрасте его изнасиловала медсестра в больнице, где он проходил лечение. Он также заявил, что в 14 лет, когда подрабатывал на стройке, стал свидетелем группового изнасилования и «был принужден принять участие». В довершение всего мужчина заявил, что его отец был очень жестоким человеком и насиловал мать. «Извращенцами не рождаются, а становятся», — подытожил Пелико.

Выступая после мужа, пострадавшая заявила, что за 50 лет брака «ни на секунду не могла вообразить», что ее супруг является насильником. «Очень тяжело про эти… акты насилия и настоящего варварства. Я никогда не думала, что он способен на такое. Я полностью доверяла этому человеку», — сказала женщина.

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Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Француза случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек.

Против француза идет еще один процесс, на котором его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

Ранее старший брат Пелико опроверг его заявления о перенесенном в детстве насилии. Родственник заявил, что обвиняемый всегда был «болтлив и склонен к сочинительству».

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      Никита Савин
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