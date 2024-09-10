Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

Во Франции судят мужчину, позволившего 80 мужчинам изнасиловать его пожилую жену

68-летняя Жизель Пелико однажды утром проснулась у себя дома, в идиллической деревне Мазан на юге Франции и ощутила абсолютную растерянность, посмотрев в зеркало. Женщина в отражении явно недавно постригла волосы, но Жизель ничего такого не помнила. Когда она позвонила своему парикмахеру, он подтвердил, что они виделись накануне. У француженки началась паника: в ее возрасте провалы в памяти могли значить лишь одно — деменция или Альцгеймер. Пелико решила сходить к неврологу, муж поддержал ее решение и даже отправился на прием вместе с ней. После 50 лет счастливого брака ничего иного Жизель и не ждала. Могла ли она знать тогда, что участившиеся провалы в памяти — его рук дело? Могла ли она представить, что к тому моменту ее на протяжении многих лет с разрешения мужа по ночам насиловали незнакомцы в ее собственной спальне? «Лента.ру» попыталась разобраться, как законопослушный гражданин Доминик Пелико оказался одним из самых страшных секс-преступников Франции — Авиньонским монстром.

Кто такой Доминик Пелико и как вскрылись его преступления

Когда Жизель Пелико давала показания в суде, рассказывая о том, как она встретила мужа и прожила с ним полвека, Доминик Пелико рыдал на скамье подсудимых. 71-летний француз выглядел убитым горем мужем, теряющим любовь всей своей жизни. Ничто в нем не выдавало мужчину, которому нравилось наблюдать, как его жену насилуют незнакомцы.

Если бы Жизель ни о чем не узнала, мы по-прежнему были бы счастливы Доминик Пелико

Доминик Пелико встретил Жизель, когда ему был 21 год. Молодые люди сразу полюбили друг друга и поженились. У них родилось трое детей — дочь и двое сыновей. Супружеская жизнь была относительно счастливой. Хотя, как рассказала в суде Жизель Пелико, в 1970-х у нее был роман с коллегой. По ее словам, в этот период муж тоже ей изменял. Доминик долго работал электриком, а затем, уже в зрелом возрасте, пытался переквалифицироваться в риелтора. В 2004-м году супруги развелись, Доминик объяснил этот шаг желанием оградить жену от долгов, которыми он оброс после попыток открыть собственное агентство по продаже недвижимости. В 2008-м Пелико снова стали мужем и женой. Жизель была менеджером одной из парижских компаний, и благодаря ее доходу они жили просто, но при этом ни в чем не нуждались. В 2013 году оба вышли на пенсию и решили переехать из окрестностей Парижа на юг — в Прованс, где у них был дом.

Доминик Пелико Фото: X@VaneTejedora / COPE

Нужно отметить, что у Доминика Пелико на момент переезда не было проблем с законом за исключением одного эпизода — в 2010-м его задержали за то, что он фотографировал под юбками у женщин. Тогда он отделался лишь небольшим штрафом сто евро. В сентябре 2020 года, спустя ровно десять лет, его снова поймали за этим занятием — на сей раз в Провансе, в городе Карпентрас. Он успел сфотографировать трижды, прежде чем его задержали. Жизель узнала о произошедшем, когда вернулась домой из Парижа, где присматривала за внуками. Доминик сам во всем признался, сказав, что «сглупил» — сделал кое-какие фото в супермаркете. Она подумала, что эта ситуация иллюстрирует поговорку «седина в бороду, бес в ребро». К тому же муж плакал, выглядел бледным и беспокойным — виноватым.

За 50 лет брака месье Пелико никогда не снимал других женщин. Я сказала: «Я прощаю тебя, за 50 лет у нас не было никаких проблем. Но следующего раза не будет, иначе я уйду» Жизель Пелико

В октябре их пригласили в полицию, Жизель отнеслась к этому спокойно — ведь она уже знала о причине. Никто не предупредил ее, что скоро мужа арестуют совсем по другим обвинениям, а полиция расскажет, что хранилось на его жестких дисках.

Полиция рассказала Жизель Пелико, что муж позволил 84 мужчинам изнасиловать ее

В 2020 году Жизель Пелико была всерьез озабочена своим здоровьем. 68-летняя женщина все чаще стала замечать, что у нее проблемы с памятью. Она могла забывать целые вечера, а иногда даже дни. Проснувшись утром, она удивлялась новой прическе. Кроме того, ее мучили гинекологические проблемы — она часто ходила к врачу. Невролог, к которому она отправилась вместе с Домиником, не выявил у женщины никаких патологий. Анализы и МРТ показали, что мозг в полном порядке.

Правда вскрылась после визита в участок. Оказалось, что муж с 2011 года организовывал изнасилования Жизель. Он добавлял в ее напитки коктейль из снотворного и других таблеток, затем укладывал ее в кровать в их спальне. После этого к ним домой приходил один из приглашенных Домиником мужчин. Он заставлял их раздеваться в кухне, чтобы ничего не забыли. Потом Пелико включал камеру и снимал, как очередной незнакомец насилует его жену, пока она находится в бессознательном состоянии. Иногда он обходился и без гостей, на большей части записей он сам выступал насильником. Полученные фото и видео он скрупулезно каталогизировал, отмечая в названии дату и имя. При этом папки назывались «изнасилования» и «моя шлюха».

Как выяснилось позже, Доминик Пелико искал ищущих острых ощущений мужчин на форуме coco.fr. Как только началось следствие, полиция заблокировала ресурс. Там он недвусмысленно предлагал мужчинам провести время с Жизель без ее согласия. «Она все списывает на усталость», — писал приятелям Пелико, когда они спрашивали, как ему удается скрывать преступления от жены.

Ты похож на меня. Тебе тоже нравится режим изнасилования

Доминик Пелико сообщение на форуме

Среди откликнувшихся на предложения Доминика были журналист, водитель погрузчика, пожарный, и руководитель. Некоторые мужчины не имели постоянной партнерши, другие были женаты или разведены, у некоторых была большая семья. Пелико и сам на момент совершения преступлений был дедушкой семерых внуков.

После просмотра роликов Жизель Пелико провалилась в глубокую депрессию, она даже думала о том, чтобы покончить с собой. В суде она сказала, что, узнав правду, хотела только одного — исчезнуть.

Я сказала себе, что просто сяду в машину со своей собакой и закончу все это Жизель Пелико

Что случилось с семьей Пелико после страшного открытия

В октябре 2020 года Жизель вышла из полицейского участка в городе Карпентрас в состоянии шока. Доминика арестовали, потому что он на протяжении десяти лет превращал супружескую спальню в камеру пыток. Когда она позвонила дочери Каролин и сказала, что отец позволял мужчинам насиловать ее, та начала кричать от ужаса. По словам Жизель, впоследствии у Каролин случился нервный срыв, и ей понадобилась помощь специалиста. Сыновья супругов Пелико — Дэвид и Флориан — сначала даже не могли целиком осознать произошедшее. Услышав новости, они попросили мать «не говорить глупостей».

Жизель чувствовала себя уничтоженной и разбитой. Она вернулась в дом в Мазане, но не могла находиться там одна. Все кричало ей о страшной лжи мужа. К тому же слухи быстро разлетелись по округе, на Пелико стали смотреть с жалостью, знакомые спрашивали ее, как она себя чувствует. Не выдержав постоянных напоминаний о своем унижении и разрушенной жизни, Жизель собрала два чемодана — все, что осталось от ее брака — и уехала. Ее увез из Мазана ее сын.

Изнасилования проходили в доме Пелико в живописной деревне Мазан Фото: Manon Cruz / Reuters

Полиция продолжила изучать материалы с жестких дисков Доминика Пелико. В какой-то момент они связались с Каролин — среди снимков нашли фотографии, на которых она лежит на кровати в белье своей материи. Файлы с названием «Моя голая дочь» были датированы 2013 годом. Увидев снимки, Каролин смогла узнать себя лишь по родимому пятну, на которое указал полицейский. Из-за странной позы на снимке женщина осталась твердо убеждена, что в момент съемки она, как и ее мать, находилась в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на то, что отец, по ее собственным словам, никогда не позволял себе лишних прикосновений, грязных намеков или двусмысленных взглядов, Каролин пришла к выводу, что была «его второй добычей».

Я никогда не трогал дочь. Это не мой тип. Она гораздо младше тех женщин, к которым я привык

Доминик Пелико

Каролин в итоге решила придать преступления отца максимальной огласке. Под псевдонимом Каролин Дориан она написала книгу «Я больше не зову тебя папой», в которой описала жизнь семьи до и после страшных открытий. Жизель Пелико тоже решила пойти ва-банк: она не стала просить об анонимности и настояла на открытом процессе. Мать и дочь сделали подробности дела достоянием общественности, чтобы помочь другим женщинам, которые попали в похожую ситуацию. Сейчас Жизель Пелико находится в процессе развода. На судебных заседаниях, говоря о муже, она называет его максимально формально — месье Пелико.

Суд по делу Доминика Пелико

Суд по деду Доминика Пелико начался в сентябре 2024 года. За несколько лет расследования полиции удалось установить личности 50 из примерно 84 мужчин с видео, снятых Домиником Пелико. Их допросили, несколько насильников признали вину, другие заявили, что Пелико подставил их. По их словам, они считали, что секс с Жизель Пелико — часть сексуальных игр пары, в ходе которых женщине нравится изображать, что она находится без сознания.

При этом выяснилось, что Пелико просил некоторых из них не надевать презерватив. Полиция также узнала, что у одного из мужчин был диагностированный ВИЧ. Оказалось, что впоследствии сам Пелико сдавал анализы на венерические болезни, включая ВИЧ. На одном из заседаний его жена сказала, что насильник не заразил ее, но при проверке выяснилось, что ей передались другие ЗПП.

Дочь супругов Пелико Каролин Фото: Manon Cruz / Reuters

В ходе заседаний Жизель Пелико и ее дочь Каролин дали исчерпывающие показания против Доминика Пелико. По их словам, в обычной жизни он был заботливым мужем и отцом, хотя и мог взорваться, если ему перечить. Жизель Пелико сказала, что муж был агрессивен по отношению к ней лишь раз — когда узнал о ее интрижке после 14 лет брака.

Она также подчеркнула, что никогда не увлекалась экспериментальными сексуальными практиками и свингерством. Жизель рассказала о единственном эпизоде, в ходе которого Доминик предложил ей разнообразить их отношения групповым сексом — это случилось во время визита в клуб, где была специальная комната для свингеров. Тогда женщина решительно отказалась, больше ее муж к этому не возвращался.

Меня принесли в жертву на алтаре порока. Они относились ко мне как к тряпичной кукле, как к мусорному мешку

Жизель Пелико

По словам Жизель, спустя четыре года после открытия об истинной природе ее мужа она по-прежнему чувствует себя потерянной. «Когда смотришь на меня, думаешь, что она сильная, эта женщина, но внутри нее — груда развалин. Фасад крепкий, внутри все не то», — сказала женщина.

Во вторник Доминик Пелико должен был давать показания в суде — его ждал перекрестный допрос. В ходе выступлений жены и дочери он плакал. Уже в понедельник, появившись в зале суда с тростью, он демонстрировал признаки плохого самочувствия. В тот же день его госпитализировали из-за острой желудочной боли. Заседания отложили, поскольку Жизель Пелико отказалась отвечать на вопросы адвоката мужа в его отсутствие. Сколько продлится пауза, пока неизвестно.

Доминику Пелико грозит 20 лет тюрьмы.

Психологический портрет Доминика Пелико

Во время заседания суда в понедельник, 9 сентября, в качестве свидетеля допросили психолога-криминалиста Аннабель Монтан, которая работала с Пелико в 2020 году, через полтора месяца после его ареста. Эксперт заявила, что тогда мужчина считал жену виновной в том, что ему «пришлось» приглашать незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. «Пелико сказал: "Мы с женой говорили о занятии свингерством, и она отказалась. Поэтому я накачал ее наркотиками"», — показала Монтан. Она также отметила, что Пелико испытывал своего рода любовь к жене, но относился к ней, как к «объекту для удовлетворения своих сексуальных и нарциссических потребностей».

Жизель Пелико Фото: Manon Cruz / Reuters

Другой психолог Пелико, Мариан Дуто заявила, что у француза наблюдается раздвоение личности — есть Пелико-патриарх, каким он должен быть в его собственном преставлении, и настоящий Пелико — манипулятор и психопат. Какие-то черты он якобы унаследовал от отца, который также был жестоким насильником и бил мать Пелико. Преступник рассказал Дуто, что отец отправил его на работу уже в 14 лет и забирал 80 процентов его зарплаты. По его словам, родители также взяли на попечение маленькую девочку, которую отец Пелико Дени якобы насиловал. Кроме того, сам Доминик тоже подвергся сексуальному насилию в юном возрасте. В девять лет его принудила к сексу медсестра в больнице.

Он не проявляет никакой эмпатии, но в то же время его нельзя назвать неискренним в выражениях любви к жене Мариан Дуто психолог

Психологи полагают, что у Пелико есть склонности к некрофилии, о чем говорит то, что он предпочитает совершать половой акт, когда жертвы находятся без сознания.

Обвинения в убийстве

В 2022 году против Пелико не так давно было возбуждено еще одно уголовное дело — его обвиняют в убийстве девушки в Париже в 1991 году, которую он якобы накачал наркотиками и изнасиловал. Тело 23-летней Софи Нарн, парижского риэлтора, нашли на пропитанном кровью ковре в пустой квартире в пригороде французской столицы. Она была обнажена, на ее шее был затянут кожаный ремень. Перед смертью ей нанесли ножевые ранения и изнасиловали. В то время Доминик Пелико как раз пытался запустить собственный бизнес по продаже недвижимости и жил неподалеку от места преступления. Следователи считают, что он где-то увидел Нарн, затем связался с ней, назвался «Месье Дюбост» и попросил показать ему квартиру. Когда девушка зашла с ним в помещение, он напал на нее. Свидетели описывали похожего на Пелико мужчину выходящим из дома в день смерти Нарн. Однако этот случай долго приписывали двум другим серийным убийцам, орудовавшим в этом регионе, хотя ни один из них не сознался.

Жизель Пелико с сыновьями Фото: Manon Cruz / Reuters

При этом никаких очевидных улик из роковой квартиры в архивах не осталось, в 2001 году расследование прекратили, и французские полицейские потеряли их. Подозрения следователей в деле Нарн опираются на факт изнасилования Эстеллы Б., еще одного риэлтора. Пелико попросил ее о просмотре квартиры, а когда она вошла туда, присавил нож к горлу и усыпил при помощи хлороформа перед попыткой изнасилования. Однако девушка очнулась, когда Пелико был уже на ней, и смогла дать ему отпор. Испугавшийся Пелико сбежал.

За это изнасилование его могли арестовать еще в 2010, после первого ареста за снимки в супермаркете. Тогда у него сняли отпечатки пальцев, которые совпали бы с отпечатками, снятыми с места преступления после нападения на Эстеллу. Но этого не было сделано. В 2020 году, после того как стало известно об изнасилованиях Жизель, отпечатки Пелико все же пробили по базе. Когда совпадение с делом Эстеллы было установлено, следователи провели анализ ДНК — сомнений быть не могло, Эстеллу пытался изнасиловать сорокалетний Доминик Пелико.

После предъявления обвинений, мужчина долго отрицал свою вину. Но после очевидных результатов ДНК экспертизы, отнекиваться больше не имело смысла. Пелико во всем сознался — однако с оговоркой. Он сообщил следователям, что хотел «только посмотреть» на Эстеллу.

Обвинения в убийстве Софи Нарн Пелико также отрицает. Его адвокат утверждает, что полиция просто пытается повесить на него громкое нераскрытое дело при полном отсутствии доказательств. Пока что Пелико грозит до 20 лет тюрьмы за насилие над женой. Остается только гадать, какие еще преступления мог совершить «Авиньонский монстр», сохраняя при этом маску порядочного семьянина.