Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:07, 16 сентября 2024Из жизни

Брат приглашавшего незнакомцев насиловать жену Авиньонского Монстра разоблачил его ложь

Во Франции брат Авиньонского монстра рассказал о его лжи
Gisele Pelicot

Gisele Pelicot . Фото: Manon Cruz / Reuters

Брат Авиньонского Монстра, подвергавшего насилию собственную жену, разоблачил его ложь о тяжелом детстве. Об этом он рассказал Paris Match.

Дело 71-летнего Доминика Пелико вызвало широкий общественный резонанс во Франции в начале сентября. Его арестовали в 2020 году, когда выяснилось, что на протяжении десяти лет он подмешивал жене в напитки наркотики, а потом либо насиловал спящую женщину сам, либо приглашал для этого незнакомцев, которых находил на специальном форуме в интернете. Происходящее снималось на видео.

Во время следствия Пелико объяснил склонность к жестокости тяжелым детством, побоями в семье и опытом изнасилования в подростковом возрасте. Однако его старший брат дал журналистам интервью, в котором опроверг большую часть рассказанных Пелико фактов. По словам мужчины, который попросил не упоминать в прессе его имени, Доминик Пелико всегда был болтлив и склонен к сочинительству. Кроме того, брат всегда считал его ханжой, а не развратником.

Материалы по теме:
Фокусника Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах. Жертвы утверждают, что он накачивал их наркотиками и насиловал
Фокусника Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах. Жертвы утверждают, что он накачивал их наркотиками и насиловал
16 мая 2024
Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее
Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее
10 сентября 2024

«Он не выносил грязных шуток. Если мы смотрели телевизор и там говорили, например, о свингерстве, он был шокирован больше всех. Это безумие, раздвоение личности, это доктор Джекилл и мистер Хайд», — сказал француз. Мужчина также коснулся истории об изнасиловании Доминика Пелико санитаром, которое якобы произошло, когда он лежал в больнице ребенком. Брат подтвердил, что Доминик жаловался матери на непристойные касания мужчины-санитара. Мать начала наводить справки, тогда выяснилось, что на смене в ту ночь были только женщины-медсестры.

Брат Пелико также опроверг информацию о жестокости их отца. По его словам, Доминика, наоборот, постоянно хвалили и баловали как самого младшего. На его памяти между отцом и матерью произошла лишь одна ссора, которая закончилась рукоприкладством.

В настоящий момент суд на Домиником Пелико приостановлен, поскольку он попал в больницу с жалобами на острую боль в животе.

Ранее сообщалось, что Доминик Пелико переложил на жену ответственность за то, что ему «пришлось» приглашать незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. Мужчину также подозревают в изнасиловании двух девушек-риелторов в Париже. Одну из них нашли мертвой.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В российской школе ученик с молотком напал на одноклассников

      Швейцария отказалась от проведения еще одной конференции по Украине

      В Кельне произошел взрыв

      Стало известно об операции больного раком Отара Кушанашвили

      Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

      В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

      Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

      Пассажирский самолет разрушил полосу при взлете и попал на видео

      В российском городе подростки совершили налет на магазин и попали на видео

      Раскрыты данные об оружии напавшего на школу в Челябинске подростка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше