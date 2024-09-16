Брат приглашавшего незнакомцев насиловать жену Авиньонского Монстра разоблачил его ложь

Во Франции брат Авиньонского монстра рассказал о его лжи

Брат Авиньонского Монстра, подвергавшего насилию собственную жену, разоблачил его ложь о тяжелом детстве. Об этом он рассказал Paris Match.

Дело 71-летнего Доминика Пелико вызвало широкий общественный резонанс во Франции в начале сентября. Его арестовали в 2020 году, когда выяснилось, что на протяжении десяти лет он подмешивал жене в напитки наркотики, а потом либо насиловал спящую женщину сам, либо приглашал для этого незнакомцев, которых находил на специальном форуме в интернете. Происходящее снималось на видео.

Во время следствия Пелико объяснил склонность к жестокости тяжелым детством, побоями в семье и опытом изнасилования в подростковом возрасте. Однако его старший брат дал журналистам интервью, в котором опроверг большую часть рассказанных Пелико фактов. По словам мужчины, который попросил не упоминать в прессе его имени, Доминик Пелико всегда был болтлив и склонен к сочинительству. Кроме того, брат всегда считал его ханжой, а не развратником.

«Он не выносил грязных шуток. Если мы смотрели телевизор и там говорили, например, о свингерстве, он был шокирован больше всех. Это безумие, раздвоение личности, это доктор Джекилл и мистер Хайд», — сказал француз. Мужчина также коснулся истории об изнасиловании Доминика Пелико санитаром, которое якобы произошло, когда он лежал в больнице ребенком. Брат подтвердил, что Доминик жаловался матери на непристойные касания мужчины-санитара. Мать начала наводить справки, тогда выяснилось, что на смене в ту ночь были только женщины-медсестры.

Брат Пелико также опроверг информацию о жестокости их отца. По его словам, Доминика, наоборот, постоянно хвалили и баловали как самого младшего. На его памяти между отцом и матерью произошла лишь одна ссора, которая закончилась рукоприкладством.

В настоящий момент суд на Домиником Пелико приостановлен, поскольку он попал в больницу с жалобами на острую боль в животе.

Ранее сообщалось, что Доминик Пелико переложил на жену ответственность за то, что ему «пришлось» приглашать незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. Мужчину также подозревают в изнасиловании двух девушек-риелторов в Париже. Одну из них нашли мертвой.