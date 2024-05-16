Фокусника Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах. Жертвы утверждают, что он накачивал их наркотиками и насиловал

16 женщин обвинили американского фокусника Дэвида Копперфильда в домогательствах

16 женщин обвинили 67-летнего американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах. Это уже не первый скандал такого рода, в который попал фокусник. Как Копперфильд начал встречаться с девушкой младше его на 19 лет и почему его имя есть в списке секс-преступника Джеффри Эпштейна — в материале «Ленты.ру».

Дэвид Копперфильд обещал помочь с карьерой девушкам, которых он домогался

По словам предполагаемых жертв, иллюзионист совершал преступления в период с 1980-х по 2014 год. Большая часть женщин, выступивших с обвинениями в адрес Копперфильда, утверждают, что пострадали, когда были несовершеннолетними. Некоторым из них было 15 лет.

Издание The Guardian изучило обвинения в протоколах суда и полиции. Три женщины рассказали, что Копперфильд накачал их наркотиками и изнасиловал. Другие жертвы утверждают, что фокусник вел себя непристойно во время живых выступлений.

Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Так, члены семьи одной из девушек, которую фокусник вызвал на сцену, признались, что видели, как иллюзионист трогал ее грудь на глазах всего зала. Ей было всего 15 лет. В 2014 году одна из зрительниц после подобных домогательств Копперфильда обратилась в полицию, однако ее заявление не приняли из-за недостаточного количества доказательств.

Иллюзионист знакомился с девушками в рамках своей публичной деятельности. Большей части девушек, которых он домогался, он обещал продвижение в карьере — модельном бизнесе или сфере развлечений.

Копперфильда называли насильником еще в 2018 году

Одна из женщин, Бритни Льюис, заявляла о насилии со стороны гипнотизера еще в 2018 году. По ее словам, в 1988-м, когда ей было 17 лет и она работала моделью, Копперфильд позвал ее в бар. Там иллюзионист подмешал ей что-то в напиток.

Я спросила его: «Что ты делаешь?» Он ответил: «О, я просто делюсь» Бритни Льюис предполагаемая жертва

После нескольких глотков Льюис потеряла сознание. Следующее, что она помнит, — как Копперфильд, которому на тот момент было 32 года, раздевает ее в номере отеля. По ее словам, на следующий день иллюзионист сказал ей, что не занимался с ней сексом, поскольку она была несовершеннолетней. Затем мужчина заставил ее написать письмо, в котором она указала, что с ней все хорошо, а после отправил домой к бабушке.

Журналисты выяснили, что сразу после происшествия модель рассказывала об этом родственникам и друзьям, а в 2007 году пожаловалась на артиста в ФБР. Однако дело возбуждено не было.

Фокусник состоял в отношениях с девушкой младше него на 19 лет

В 1991 году Копперфильд на своем шоу познакомился с 15-летней девушкой. Он позвонил ей ночью после выступления, а потом стал ухаживать за ней: посылал ей подарки и билеты на концерты. Когда девушке исполнилось 18 лет, Копперфильд лишил ее девственности. Она утверждает, что все произошло по обоюдному согласию. Мужчине тогда было 37 лет.

Адвокаты иллюзиониста подтвердили, что Копперфильд был знаком с этой девушкой. По их сведениям, он вступил с ней в отношения после ее совершеннолетия, они встречались четыре года. Копперфильд отрицает любые обвинения в груминге.

Юристы Копперфильда сообщили The Guardian, что он «никогда и ни с кем не вел себя ненадлежащим образом, тем более с несовершеннолетними». По их словам, он также никогда не употреблял наркотики и тем более не подмешивал их никому в напитки.

Адвокаты добавили, что в действительности Копперфильд — добрый и застенчивый человек, который уважает и мужчин, и женщин.

Кроме того, иллюзионист поддерживает движение #MeToo, поощряющее пострадавших рассказывать о сексуальном насилии, которому они подвергались.

Копперфильд обещал заставить Луну исчезнуть

Дэвид Копперфильд — известный американский фокусник. Его настоящее имя Дэвид Коткин. Сначала гипнотизер выступал под псевдонимом Давино, но потом назвался Дэвидом Копперфильдом в честь героя одноименного романа Чарльза Диккенса о становлении писателя.

Копперфильд стал иллюзионистом еще в 12 лет, вступив в Общество американских волшебников. В 16 лет он преподавал курс по искусству магии в Нью-Йоркском университете. Иллюзионист признается, что тогда видел в фокусах способ справиться со своим одиночеством и познакомиться с какой-нибудь девушкой.

Фото: Reuters

Дэвид Копперфильд известен своими масштабными перфомансами. Так, в 1984 году он перелетел через Гранд-Каньон в штате Аризона. В 1990 году остался целым после падения с 53-метровой высоты Ниагарского водопада. Он также прошел насквозь через Великую Китайскую стену, выбрался из Алькатраса, считавшегося одной из самых надежных тюрем, и испарил Статую свободы.

В октябре 2023 года иллюзионист объявил о сотрудничестве с благотворительной организацией Save the Children. С ее помощью Копперфильд хотел продемонстрировать фокус, в ходе которого он заставил бы Луну исчезнуть. Однако в январе 2024 года компания разорвала отношения с Копперфильдом, не назвав официальной причины. Многие предполагали, что решение Save the Children связано с рассекреченными документами Джеффри Эпштейна, в которых был замечена фамилия иллюзиониста.

Копперфильд посещал мероприятия секс-преступника Эпштейна

В начале 2024 года Нью-Йоркский суд опубликовал документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Его обвиняли в секс-торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, и судили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек на частном острове.

В список людей, которые фигурируют в материалах дела, попали бывшие президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон, британский принц Эндрю, астрофизик Стивен Хокинг, певец Майкл Джексон, а также Копперфильд. Отмечалось, что присутствие человека в списке Эпштейна не обязательно означает, что он причастен к его преступлениям и действительно принимал участие в секс-вечеринках и оргиях, которые тот устраивал.

Тем не менее в мае 2016 года одна из жертв Эпштейна Джоанна Сьоберг рассказала, что была на ужине миллиардера, где также присутствовал Копперфильд.

Он показывал на вечере фокусы, а затем спросил у Сьоберг, знает ли она, «что девочкам платят за то, чтобы они находили других девушек».

Одним из ключевых обвинений против Эпштейна было то, что некоторые из девушек, которым он платил за половые акты, затем сами искали для него новых жертв. По словам Сьоберг, иллюзионист не уточнил, что он имел в виду. Адвокаты фокусника заявили, что артист не подозревал о преступлениях миллиардера.