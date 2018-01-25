Копперфильда обвинили в сексуальном насилии над малолетней моделью

Американская модель Бритни Льюис обвинила иллюзиониста Дэвида Копперфильда в том, что он якобы накачал ее наркотиками и подверг сексуальным домогательствам. Артист призвал публику не спешить с выводами, пишет The Wrap.

По словам Льюис, это произошло в 1988 году, когда ей было 17 лет. Она познакомилась с Копперфильдом на конкурсе красоты в Японии, который он судил. После этого артист пригласил несовершеннолетнюю модель принять участие в его концертном туре в штате Калифорния, заручившись разрешением бабушки Льюис.

Американка рассказала, что после очередного выступления они отправились в бар, где Копперфильд что-то подмешал в ее напиток. «Я спросила его: "Что ты делаешь?" Он ответил: "О, я просто делюсь"», — отметила она. После нескольких глотков Льюис потеряла сознание. Следующее, что она помнит, — как Копперфильд, которому на тот момент было 32 года, раздевает ее в номере отеля.

«Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот момент я опять потеряла сознание», — поведала Льюис. По ее словам, на следующий день Копперфильд сказал ей, что не занимался с ней сексом, потому что она была несовершеннолетней. Затем мужчина заставил ее написать письмо, в котором она указала, что с ней все хорошо, а после отправил домой к бабушке.

Журналисты выяснили, что сразу после происшествия модель рассказывала об этом своим родственникам и друзьям, а в 2007 году пожаловалась на артиста в ФБР.

61-летний Копперфильд прокомментировал обвинения в Twitter, заявив, что годами подвергается ложным обвинениям в домогательствах и изнасилованиях, но ни одно из них так и не было доказано. Напротив, подчеркнул артист, в итоге полиция арестовывает авторов лжесвидетельств, но об этом журналисты не рассказывают.

«Всегда осторожно слушайте и берите во внимание любую информацию, но, пожалуйста, ради всеобщего блага, не спешите с выводами», — взмолился Копперфильд.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!