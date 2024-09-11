Позволявший незнакомцам насиловать жену мужчина обвинил в этом ее саму

Француз Пелико, позволявший незнакомцам насиловать жену, обвинил в этом ее саму

71-летний Доминик Пелико, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял незнакомцам насиловать ее, обвинил в случившемся ее саму. Об этом пишет Daily Mail.

Во время заседания суда в понедельник, 9 сентября, в качестве свидетеля допросили психолога-криминалиста Аннабель Монтан, которая работала с Пелико в 2020 году, через полтора месяца после его ареста. Эксперт заявила, что тогда мужчина считал жену виновной в том, что ему «пришлось» приглашать незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. «Пелико сказал: "Мы с женой говорили о занятии свингерством, и она отказалась. Поэтому я накачал ее наркотиками"», — показала Монтан.

Она также отметила, что Пелико относился к жене, как к «объекту для удовлетворения своих сексуальных и нарциссических потребностей». Перед этим другой психолог заявил, что у француза, которого в прессе уже прозвали Авиньонским монстром, наблюдается раздвоение личности и недостаток эмпатии. Эти черты он якобы унаследовал от отца, который, как говорят, также был жестоким насильником.

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Происходящее транслировалось в онлайн-чате, участники которого «фантазировали о сексе с партнершей, не согласной на это».

Жизель не подозревала, что с ней происходит, и испытывала серьезные проблемы с памятью из-за снотворного. Доминика Пелико случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек. Пелико сразу признал вину.

Против француза идет еще один процесс, на котором его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

Ранее Жизель Пелико заявила на судебном заседании, что действия мужа «разрушили ее мир». Она также назвала себя жертвой на алтаре порока.