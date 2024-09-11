Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:38, 11 сентября 2024Из жизни

Позволявший незнакомцам насиловать жену мужчина обвинил в этом ее саму

Француз Пелико, позволявший незнакомцам насиловать жену, обвинил в этом ее саму
Gisele Pelicot

Gisele Pelicot. Кадр: Daily Mail

71-летний Доминик Пелико, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял незнакомцам насиловать ее, обвинил в случившемся ее саму. Об этом пишет Daily Mail.

Во время заседания суда в понедельник, 9 сентября, в качестве свидетеля допросили психолога-криминалиста Аннабель Монтан, которая работала с Пелико в 2020 году, через полтора месяца после его ареста. Эксперт заявила, что тогда мужчина считал жену виновной в том, что ему «пришлось» приглашать незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. «Пелико сказал: "Мы с женой говорили о занятии свингерством, и она отказалась. Поэтому я накачал ее наркотиками"», — показала Монтан.

Она также отметила, что Пелико относился к жене, как к «объекту для удовлетворения своих сексуальных и нарциссических потребностей». Перед этим другой психолог заявил, что у француза, которого в прессе уже прозвали Авиньонским монстром, наблюдается раздвоение личности и недостаток эмпатии. Эти черты он якобы унаследовал от отца, который, как говорят, также был жестоким насильником.

Материалы по теме:
Безобидный Джо. Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
Безобидный Джо.Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
15 мая 2022
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой. Происходящее транслировалось в онлайн-чате, участники которого «фантазировали о сексе с партнершей, не согласной на это».

Жизель не подозревала, что с ней происходит, и испытывала серьезные проблемы с памятью из-за снотворного. Доминика Пелико случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек. Пелико сразу признал вину.

Против француза идет еще один процесс, на котором его обвиняют в расправе над девушкой в Париже в 1991 году, которую он также накачал наркотиками и изнасиловал. Позднее он пытался повторить преступление с другой жертвой, но ей удалось выжить. По этим делам мужчина вину отрицает.

Ранее Жизель Пелико заявила на судебном заседании, что действия мужа «разрушили ее мир». Она также назвала себя жертвой на алтаре порока.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Харрис встретились на теледебатах. В чем они успели обвинить друг друга за 90 минут?

      ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

      В Германии крупный участок моста рухнул в реку

      Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

      Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «не ожидали, что нас будут встречать со слезами»

      Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

      Морпехи взяли в плен бойцов ВСУ при контрнаступлении в Курской области

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

      В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше