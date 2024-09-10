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07:30, 10 сентября 2024Из жизни

Изнасилованная десятками незнакомцев с разрешения мужа женщина описала свои чувства

Во Франции жертва групповых изнасилований рассказала о преступлениях мужа

Фото: Lewis Joly / AP

Женщина из Франции, ставшая жертвой десятков изнасилований незнакомцами из-за мужа, прокомментировала судебный процесс против него и описала свои чувства. Об этом пишет The Guardian.

В ходе очередного заседания 72-летняя Жизель Пелико рассказала о произошедшем с ней. «Мой мир рухнул. Для меня все рушилось. Все, что я построила за 50 лет», — сказала она, вспоминая момент, когда полиция впервые показала ей видео преступлений. Пелико отметила, что едва узнала себя на кадрах, отметив собственную неподвижность. «Меня принесли в жертву на алтаре порока. Они относились ко мне как к тряпичной кукле, как к мусорному мешку», — заявила изнасилованная женщина в суде.

71-летний Доминик Пелико и еще 50 мужчин оказались на скамье подсудимых после того, как выяснилось, что они участвовали в групповых изнасилованиях. Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем приглашал мужчин, которые с его разрешения насиловали ее перед камерой.

Происходящее транслировались в онлайн-чате, участники которого «фантазировали о сексе с партнершей, не согласной на это». Женщина не подозревала, что с ней происходит. Она испытывала серьезные проблемы с памятью из-за снотворного. Доминика Пелико случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы — всего около 80 человек. Пелико сразу признал свою вину.

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      Антонина Черташ
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