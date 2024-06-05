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10:37, 5 июня 2024Из жизни

Бывшая возлюбленная известного маньяка рассказала о жизни с ним

В США бывшая возлюбленная маньяка Линдала рассказала о его странном поведении
Sherry Hopson

Sherry Hopson. Кадр: people.com

Жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. Интервью с ней публикует People.

Шерри Хопсон была возлюбленной Линдала в 1970-х годах и понятия не имела, что в параллельной жизни он совершает кровавые преступления. Тем не менее со временем женщина обратила внимание на тревожные особенности его характера. «Брюс очень легко выходил из себя, когда я говорила ему нет. Он был очень, очень вспыльчивый», — призналась Хопсон.

Женщина вспомнила историю, когда обнаружила в их машине женскую сережку. Линдал заявил, что это украшение его сестры, а потом выкинул его в окно. Он объяснил это тем, что сестре сережка «больше не нужна».

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Кроме того, Хопсон уверена, что Линдал накачивал ее наркотиками. «В постели он бывал немного груб. И бывали моменты, когда я просыпалась и не помнила, как заснула», — рассказала женщина. Раньше она не придавала этому значения, но теперь уверена, что бывший возлюбленный подмешивал ей наркотики в еду или напитки.

Брюс Линдал совершал преступления с 1976 по 1981 год. Следователи уверены, что он расправился как минимум с четырьмя людьми в районе Чикаго, однако их общее количество может доходить до 70.

Ранее российская модель и дизайнер одежды Алена Шихова рассказала, что ее звал замуж американский маньяк, который напал на детей с ножом в штате Массачусетс. Джаред Равицца явился на фотосессию Шиховой в Лос-Анджелесе и приставал к ней. Он предложил россиянке руку и сердце и заявил, что хочет завести с ней детей.

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      Никита Савин
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