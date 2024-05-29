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17:21, 29 мая 2024Из жизни

Российская модель рассказала о предложении руки и сердца от маньяка в США

Российскую модель Алену Шихову звал замуж американский маньяк Джаред Равицца
Алена Шихова

Алена Шихова . Фото: @alyona_shikhova

Российская модель и дизайнер одежды Алена Шихова рассказала, что ее звал замуж американский маньяк, который напал на детей с ножом в штате Массачусетс. Об этом пишет New York Post.

26-летний Джаред Равицца был арестован вечером в субботу, 25 мая, после того как разбил машину, убегая от полиции. Ранее в тот же день он вошел в кинотеатр в городе Брейнтри, штат Массачусетс, где четыре школьницы смотрели фильм «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Равицца подошел сзади и нанес трем из них ножевые ранения. При этом, по утверждению девочек, мужчина смеялся. После он скрылся и напал на сотрудников «Макдоналдса», ранив двоих. В данный момент мужчину также обвиняют в расправе над соседом.

Уроженка Екатеринбурга Шихова рассказала, что 14 апреля Равицца явился на фотосессию коллекции ее бренда в The Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и начал приставать к ней. Он предложил россиянке руку и сердце и заявил, что хочет завести с ней детей. Кроме того, он утверждал, что поможет Шиховой открыть магазины в Малибу и Хэмптоне, хвалился своим богатством и показывал фотографии домов по всему миру.

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В итоге дизайнер согласилась сотрудничать с Равиццей и даже сфотографировались с ним для социальной сети, но больше ничего не слышала о нем. «В тот момент я не представляла, на что он способен. Я до сих пор в шоке от того, что он сделал. Слава богу, что я жива. Здесь столько сумасшедших, что нужно быть очень осторожной. Никогда не знаешь, что может произойти», — сказала Шихова в интервью New York Post.

Позже стало известно, что в ночь на 14 апреля Равицца избил своего отца, «находясь в состоянии психического срыва», в штате Массачусетс. Он попал на освидетельствование в психиатрическую клинику, а затем в полицию. Видимо, после этого мужчина сразу же улетел в Калифорнию.

В декабре 2023 года сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова из Оренбурга рассталась с женихом — американским журналистом Джексоном Хинклом. Россиянка назвала бывшего возлюбленного нарциссом, пустышкой и манипулятором.

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      Никита Савин
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