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15:09, 17 декабря 2023Из жизни

«Мисс Россия» рассталась с американским женихом и вернется в страну

«Мисс Россия — 2022» Линникова рассталась с американским журналистом Хинклом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова из Оренбурга рассталась с женихом — американским журналистом Джексоном Хинклом — и заявила, что вернется в страну. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), скриншот публикует Telegram-канал издания Super.

«Я рассталась с Джексоном и возвращаюсь в Россию. Вопросов не надо», — написала Линникова. Она также отметила, что счастлива.

В комментариях к одной из своих публикаций в Instagram россиянка назвала Хинкла нарциссом, пустышкой и манипулятором. Кроме того, Линникова заявила, что ее бывший партнер не любит людей, а лишь использует их для достижения своих целей.

Хинкл и Линникова начали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в США в январе. До этого журналист публично восхитился красотой россиянки и выразил недоумение по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в США. В октябре стало известно о помолвке пары.

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