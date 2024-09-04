Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 4 сентября 2024Из жизни

Мужчина годами накачивал жену наркотиками и позволял десяткам незнакомцев насиловать ее

Во Франции судят мужчину, позволившего изнасиловать жену десяткам незнакомцев

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Во Франции начался суд над жителем коммуны Мазан, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег, который на протяжении десяти лет накачивал жену наркотиками, позволял десяткам незнакомцев насиловать ее и транслировал это в интернет. Об этом пишет The Guardian.

На скамье подсудимых оказался 71-летний Доминик Пелико и еще 50 мужчин, замешанных в преступлении. По версии обвинения, с 2010 по 2020 год Пелико подмешивал своей жене Жизель сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем нанимал мужчин, которые насиловали ее перед камерой. Преступления транслировались в онлайн-чате, участники которого «фантазировали о сексе с партнершей, не согласной на это».

Женщина не подозревала, что с ней происходит. Она испытывала серьезные проблемы с памятью из-за снотворного. В частности, однажды Жизель проснулась с новой стрижкой и не помнила, как сделала ее. Парикмахер француженки подтвердил, что она была у него накануне. Родные женщины подозревали у нее болезнь Альцгеймера.

Материалы по теме:
Безобидный Джо. Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
Безобидный Джо.Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
15 мая 2022
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Доминика Пелико случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы. Считается, что Пелико проводил подобные трансляции около 100 раз, а задействованы в них были до 80 мужчин.

Среди 50 подсудимых, в частности, оказались: медицинский работник, журналист, бывший полицейский, охранник тюрьмы, пожарный, госслужащий и даже член горсовета Мазана. Мужчинам от 26 до 73 лет. Многие из них отрицают вину. При этом сам Пелико сознался в преступлениях сразу же после ареста.

Кроме того, следствие утверждает, что в 1991 году Пелико расправился с 23-летней девушкой в Париже. Он накачал ее наркотиками, изнасиловал, а потом ударил ножом. Другая девушка, с которой мужчина пытался поступить так же, сумела отбиться и убежать. Полиция утверждает, что эксперты обнаружили ДНК Пелико на местах этих преступлений. По этим делам француз вину отрицает.

Ранее жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. Женщина уверена, что преступник накачивал ее наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку

      Тревел-блогеру рассказали о вине россиян перед немцами по одной причине

      ВСУ перебросили около 500 солдат в район Северска и Часова Яра

      В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу об избиении до смерти участника СВО

      Алаудинов рассказал о решающем бое на Украине

      В США предъявили обвинения лидеру ХАМАС

      В Кремле ответили на вопрос о приглашении иностранных лидеров на парад к 80-летию Победы

      В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрыв повредил завод

      Путин в Приморье осмотрел с катера участок для новой верфи

      Доля азиатских стран во внешней торговле России взлетела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше