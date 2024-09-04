Мужчина годами накачивал жену наркотиками и позволял десяткам незнакомцев насиловать ее

Во Франции судят мужчину, позволившего изнасиловать жену десяткам незнакомцев

Во Франции начался суд над жителем коммуны Мазан, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег, который на протяжении десяти лет накачивал жену наркотиками, позволял десяткам незнакомцев насиловать ее и транслировал это в интернет. Об этом пишет The Guardian.

На скамье подсудимых оказался 71-летний Доминик Пелико и еще 50 мужчин, замешанных в преступлении. По версии обвинения, с 2010 по 2020 год Пелико подмешивал своей жене Жизель сильнодействующее снотворное в еду и напитки, а затем нанимал мужчин, которые насиловали ее перед камерой. Преступления транслировались в онлайн-чате, участники которого «фантазировали о сексе с партнершей, не согласной на это».

Женщина не подозревала, что с ней происходит. Она испытывала серьезные проблемы с памятью из-за снотворного. В частности, однажды Жизель проснулась с новой стрижкой и не помнила, как сделала ее. Парикмахер француженки подтвердил, что она была у него накануне. Родные женщины подозревали у нее болезнь Альцгеймера.

Доминика Пелико случайно задержали 2 ноября 2020 года, когда он пытался снимать фото под юбками у посетительниц супермаркета. На обнаруженном у него дома USB-накопителе следователи нашли более 20 тысяч фото и видео, на которых его жену насиловали незнакомцы. Считается, что Пелико проводил подобные трансляции около 100 раз, а задействованы в них были до 80 мужчин.

Среди 50 подсудимых, в частности, оказались: медицинский работник, журналист, бывший полицейский, охранник тюрьмы, пожарный, госслужащий и даже член горсовета Мазана. Мужчинам от 26 до 73 лет. Многие из них отрицают вину. При этом сам Пелико сознался в преступлениях сразу же после ареста.

Кроме того, следствие утверждает, что в 1991 году Пелико расправился с 23-летней девушкой в Париже. Он накачал ее наркотиками, изнасиловал, а потом ударил ножом. Другая девушка, с которой мужчина пытался поступить так же, сумела отбиться и убежать. Полиция утверждает, что эксперты обнаружили ДНК Пелико на местах этих преступлений. По этим делам француз вину отрицает.

Ранее жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. Женщина уверена, что преступник накачивал ее наркотиками.