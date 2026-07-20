Врач раскрыл влияние холодного пива в жару на организм

Врач Авдеев: Холодное пиво в жару расширяет сосуды и приводит к обезвоживанию

Врач Семен Авдеев рассказал, как холодное пиво, выпитое в жару, влияет на организм. Последствия его употребления доктор раскрыл в беседе с изданием РИАМО.

Авдеев объяснил, что холодное пиво, как и любой другой алкогольный напиток, в жару расширяет сосуды, что создает обманчивое ощущение прохлады. Однако одновременно с этим спиртное усиливает теплоотдачу и провоцирует обезвоживание. Врач уточнил, что из-за этого человеку становится тяжелее переносить жару.

Доктор добавил, что не помогают освежиться и очень холодные напитки: организм воспринимает их как угрозу переохлаждения и только усиливает внутреннее теплообразование. По словам Авдеева, охлаждающим эффектом также не обладают ни сладкие газированные напитки, ни пакетированные соки, ни мороженое.

«Действительно в жару освежает простая вода без сахара, несладкий зеленый чай, вода с лимоном и мятой, сочные овощи и фрукты с высоким содержанием воды — огурец, арбуз, дыня. (...) Так что в жару выбирайте легкое и малосладкое — и организм скажет вам спасибо настоящей, а не мнимой прохладой», — заключил Авдеев.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.