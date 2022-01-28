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Лукашенко обвинил Польшу в организации казахских беспорядков

Александр Лукашенко: Польша снабжала ресурсами радикальную оппозицию в Казахстане

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Польша годами спонсировала радикальную оппозицию в странах СНГ, в том числе снабжала ресурсами оппозицию в Казахстане. С таким обвинением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова цитирует Telegram-канал агентства БЕЛТА.

Политик заверил, что Варшава стояла за организацией беспорядков в разных странах, в том числе России и Белоруссии. Он пояснил, что с этой целью она якобы выстроила инфраструктуру финансовой и технической поддержки протестов. «Влезли в Россию. Понятно: Россия — враг, победить же Беларусь невозможно, не победив Россию. Но даже в Казахстан влезли! Им-то что там надо?» — заявил Лукашенко.

Он заключил, что все действия Польши сводятся к «реваншу» за подавленные протесты 2020 года, а ее власти втайне желают отобрать белорусские земли. «Но наибольшие опасения вызывает даже не это. Проводимая Варшавой беспрецедентная милитаризация государства», — сказал белорусский президент. Каких-либо доказательств польского влияния на казахские беспорядки глава государства не привел.

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20 января

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. На подавление выступлений направили армию. В страну были приглашены силы Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Позже Лукашенко хвастался, что лично принимал участие в разработке миротворческой операции.

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Михаил Кириллов
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