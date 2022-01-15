Лукашенко рассказал о совместной с Путиным разработке операции ОДКБ за час

Операция миротворческой миссии Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), проведенная в Казахстане, была разработана президентами Белоруссии и России за час. С таким заявлением в субботу, 15 января, в ходе встречи с миротворческим контингентом выступил белорусский лидер Александр Лукашенко, слова политика приводит его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что «вся операция, вплоть до деталей», была спланирована им и его российским коллегой Владимиром Путиным. «Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан», — сказал глава государства, заверив, что все было сделано «быстро и решительно».

По словам Лукашенко, проведенная операция не только «охладила пыл управляемых извне террористов и экстремистов», но и продемонстрировала миру тесные союзнические связи и потенциал ОДКБ.

Ранее белорусский лидер заявил, что успехи миротворческой миссии ОДКБ, которая завершилась в Казахстане, продемонстрировали потенциал организации и тесные союзнические связи стран-участниц.При этом он подчеркнул, что успехи операции выявили эффективный механизм борьбы с цветными революциями.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Вывод сил ОДКБ из республики начался утром в четверг, 13 января.