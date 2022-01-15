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Лукашенко объявил о появлении механизма борьбы с цветными революциями

Лукашенко: успех миссии ОДКБ выявил механизм для борьбы с цветными революциями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Успехи миротворческой миссии Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), которая завершилась в Казахстане, продемонстрировали потенциал организации и тесные союзнические связи стран-участниц. Кроме того, успехи операции выявили эффективный механизм борьбы с цветными революциями. Об этом в субботу, 15 января, на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает БЕЛТА.

«Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями», — отметил глава государства, обращаясь к военнослужащим. Он подчеркнул, что миссия в Казахстане стала первым случаем, когда силы ОДКБ действительно были задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-участников.

Лукашенко также заявил, что оперативная переброска сил ОДКБ устранила угрозу разрушения казахстанского государства и обеспечила стабилизацию ситуации. Общие усилия стран объединения показали всему миру дееспособность организации и «охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне», резюмировал президент.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Вывод сил ОДКБ из республики начался утром в четверг, 13 января.

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Варвара Кошечкина
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