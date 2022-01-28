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Лукашенко назвал три неприемлемые для него вещи

Лукашенко назвал неприемлемыми плач детей, насилие над женщинами и убийство животных

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсолютно неприемлемыми три вещи: плач детей, насилие над женщинами и убийство животных. Его слова цитирует Telegram-канал агентства БЕЛТА.

По словам президента, вопрос о неприемлемых для него вещах ему недавно задали в «узком кругу». «Может, еще что-то, но три вещи - это точно. Первое - плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных», — сказал Лукашенко.

В 2020 году по Белоруссии прокатилась волна протестов из-за результатов президентских выборов, в которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Акции были жестоко подавлены властями, некоторые из протестующих оказались за решеткой.

Печальную известность получил Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина. Побывавшие в нем протестующие, в том числе женщины, жаловались на жестокое обращение и пытки.

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Алиса Реброва
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