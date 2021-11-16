В Белоруссии бывшие заключенные пожаловались на пытки в изоляторе

В Белоруссии бывшие заключенные пожаловались на пытки в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске. О происходящем там они сообщили в интервью правозащитному центру «Весна».

Две освободившиеся арестантки рассказали, что конфликт с администрацией ЦИП начался после того, как 3 ноября десять женщин, находящихся в двухместной камере, объявили голодовку в ответ на нечеловеческие условия содержания. В частности, их не устроило то, что у них забрали всю верхнюю одежду и теплые вещи, а также отказались выдавать им мыло и туалетную бумагу.

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По словам одной из бывших заключенных, на следующее утро сотрудники изолятора залили в камеру два ведра раствора хлорки и сбросили на пол личные вещи женщин. В этот же день в прогулочном дворике к арестанткам подошел начальник ЦИП и пригрозил тем, что температура в жилом помещении может опуститься до плюс семи градусов, а возможность помыться появится только после возращения домой.

5 ноября заключенные прекратили голодовку, однако жесткое обращение после этого не прекратилось. 6 ноября в камеру снова залили раствор хлорки, закрыли наглухо дверь, а бездомную сокамерницу попросили «кидать вшей» на одежду других арестанток и доносить на них. Туалетную бумагу и мыло находящимся там женщинам выдали только 9 ноября.

В июне задержанный в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников рассказал о пытках, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских правоохранителей в СИЗО. По словам молодого человека, силовики угрожали закопать его заживо и взять в заложники девушку.