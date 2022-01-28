Жителей Львова решили подготовить к российскому вторжению

Мэрия Львова создала план национального сопротивления, согласно которому местных жителей подготовят к обороне города в случае российского вторжения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте горсовета.

Власти города решили научить население основным боевым навыкам, оказанию доврачебной помощи и другим умениям, необходимым для организации территориальной обороны в случае полномасштабной войны. «В Швейцарии и Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать доврачебную помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны», — заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Еще два блока плана национального сопротивления касаются взаимодействия и поддержки батальонов, которые будут работать на территории города и области, а также развития инфраструктуры территориальной обороны. Отмечается, что программа рассчитана на 2022-2024 годы.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины начало подготовку «народного сопротивления» на случай нападения России. Сообщается, что Киев планирует сформировать бригады в столице и других крупных городах страны. Их обучением будут заниматься силы специального назначения.