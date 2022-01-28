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Медведев рассказал о проверке двух иностранных вакцин для регистрации в России

Зампред СБ Медведев: Россия рассматривает заявки на регистрацию двух иностранных вакцин

Фото: Victor Medina / Reuters

В России идут мероприятия по проверке двух иностранных вакцин, производители которых подали заявки для их регистрации. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру»

В данный момент, по его словам, проверку проходят вакцины от AstraZeneca и еще одного китайского производителя. Оба препарата уже проходят стадию клинических испытаний.

«В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — заявил Медведев.

Ранее Медведев рассказал, что признанию «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) мешают определенные политические и коммерческие причины. При этом, организационные недоработки есть и с нашей стороны. В целом, глава Совбеза выразил надежду на скорое признание российской вакцины.

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Роман Кирьянов
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