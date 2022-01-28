Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В МИД рассказали о судьбе задержанного в Египте российского туриста

Представитель МИД России Захарова: блогер Арсений Котов отпущен из полицейского участка

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о судьбе задержанного в Египте российского блогера и фотографа Арсения Котова — туриста отпустили из полицейского участка. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Усилиями сотрудников Посольства России удалось избавиться от подозрений нашего соотечественника <...> Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование», — заявила дипломат. Захарова отметила, что в настоящее время молодой человек находится в консульском отделе России в Каире. В ночь с 27 на 28 января Котов вылетит в Москву.

Кроме того, официальный представитель МИД призвала проживающих в Египте россиян и путешественников соблюдать законы и чтить традиции страны, воздерживаясь от съемки местных жителей и нетуристических объектов.

Ранее Арсений Котов, которого до полусмерти избили местные жители в Египте, рассказал, что его не выпускают из отделения полиции. Путешественник заявил, что по его делу прошел суд и никаких обвинений не было выдвинуто.

27 января россиянин сообщил, что был избит жителями Каира и попал в больницу. По его словам, во время его фотопрогулки по Каиру незнакомый местный житель схватил его за фотоаппарат и начал кричать, размахивая кулаками. Нападавший ударил Котова по лицу и попытался разбить камеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Медведев рассказал о бездумных ошибках СССР
России и Европе предрекли обоюдные проблемы при остановке поставок газа
На Кубани отказались от резкого повышения цен в летний сезон 2022 года
В Подмосковье школьник попал в реанимацию из-за суррогатного алкоголя
Бойцы СОБРа наказали пнувшего пенсионерку омоновца
Бывшего главу российского города обвинили в получении 17 взяток
Старейшая аквариумная рыбка прожила в аквариуме 90 лет
Доктор Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитета
Лукашенко назвал выделенную на «разрушение Белоруссии» сумму
Медведев оценил вероятность повторения казахстанского сценария в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter