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В центре Млечного Пути обнаружили тысячи загадочных нитей

Астрономы США обнаружили в центре галактики нити из высокоэнергетических электронов

Изображение: Northwestern University

Астрономы Северо-Западного университета США выявили около тысячи загадочных нитевых структур, протянувшихся на 150 световых лет, в центре Млечного Пути. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Впервые нити были обнаружены в начале 1980-х годов в ходе радиоволновых наблюдений галактики. Ученые выяснили, что эти структуры, которые образуют кластеры, состоят из высокоэнергетических электронов, порождающих вращающееся магнитное поле, однако их происхождение оставалось неизвестным. Новые наблюдения выявили в десять раз больше нитей, чем было найдено до этого, что позволило провести статистический анализ.

Ученые выяснили, что структуры могут быть связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, а не со вспышками сверхновых. Однако еще одна странность нитей заключается в том, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, примерно равном расстоянию от Солнца до Земли. Кроме того, неизвестно, что именно разгоняет электроны до скорости, близкой к скорости света.

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Александр Еникеев
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