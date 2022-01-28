Москвичам пообещали оттепель

Жителям Москвы пообещали оттепель на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается, что сильных морозов в столичном регионе можно не опасаться. «Температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на 6–7 градусов, и даже кратковременно достигнет оттепельных значений», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что снегопады в ближайшие дни продолжатся, высота сугробов увеличится. Кроме того, в Москве возможны метели и усиление ветра, а на дорогах столицы сохраняется гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что начало февраля почти на всей территории страны отметится потеплением. Специалист объяснил, что прогноз погоды распространяется на первые числа февраля. Среднемесячный анализ температур ведомство обычно публикует в последний день месяца.