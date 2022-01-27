Стало известно о погоде в России в начале февраля

Начало февраля почти на всей территории страны отметится потеплением, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, температура будет выше климатической нормы. Специалист объяснил, что прогноз погоды распространяется на первые числа февраля. Среднемесячный анализ температур ведомство обычно публикует в последний день месяца.

Температура воздуха в центре европейской части России с 24 по 30 января будет соответствовать нормам. Стало известно, что атмосферное давление так же будет нормальным.

Ранее глава Гидрометцентра отметил, что в течение недели область высокого давления из центра страны будет уходить на восток. Так, температура будет выше лишь на два градуса средних многолетних значений.

В январе Вильфанд предупредил о температурной аномалии в Сибири. Он уточнил, что средние температуры в данных регионах составляют около минус 50 градусов по Цельсию.