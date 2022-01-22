Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик предупредил о температурной аномалии в Сибири

Вильфанд: до конца января на севере Сибири температура будет на 20 градусов выше нормы

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Положительная температурная аномалия ожидается на севере Сибири и западе Якутии до конца января. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что средние температуры в данных регионах составляют около минус 50 градусов по Цельсию. Однако из-за перемещения воздушных масс с Гренландского и Норвежского морей температура будет на 20 градусов выше нормы. В частности, в Туве столбики термометров опустятся только до минус 25, в Мирном — до минус 32 градусов по Цельсию.

Синоптик добавил, что отметил зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться чаще. По его словам, подобное явление нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что к концу недели в Москве и Московской области ожидаются снегопад и метели. После этого снежный покров в столице вырастет почти до полуметра. Осадки начнутся вечером 20 января, а 21 января добавятся порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Политолог оценил версию о причастности преемника Кеннеди к его убийству
Российского космонавта без объяснений отказались пускать в США
Российские истребители Су-35С вылетели в Белоруссию на учения
Украинский генерал рассказал о вынужденном ультиматуме Зеленского согражданам
Синоптик предупредил москвичей о резком росте атмосферного давления
Аналитики предсказали россиянам повышение ипотечных ставок
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за омикрон-штамма
Синоптик предупредил о температурной аномалии в Сибири
Бывший заключенный сравнил школьный и тюремный обеды и пожалел детей
В Минздраве назвали долю повторно заболевающих коронавирусом россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter