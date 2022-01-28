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Порошенко заподозрили в попытке сорвать расследование дела о госизмене

ГБР Украины заподозрило Петра Порошенко в попытке сорвать расследование дела о госизмене

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило бывшего президента страны Петра Порошенко в попытке сорвать расследование дела о госизмене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Госбюро заявили, что огорчены словами адвоката Порошенко о том, что его подзащитный «не будет сотрудничать со следствием». «Поэтому приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс», — заявили в ведомстве.

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Ранее в ГБР попросили Порошенко прекратить «манипулировать общественным мнением» и начать выполнять решение суда. В Госбюро отметили, что все свои четыре паспорта гражданина Украины и дипломатический паспорт он сдал только тогда, когда невыполнение им судебного требования было предано огласке.

19 января Печерский районный суд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Порошенко подозревают в госизмене из-за причастности к закупкам угля с территории самопровозглашенных республик Донбасса во время боевых действий. Экс-президент свою вину отрицает, считая дело политическим заказом.

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Алиса Реброва
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