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На Украине попросили Порошенко прекратить манипуляции общественным мнением

В ГБР призвали Петра Порошенко «прекратить манипулировать общественным мнением»

Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попросило пятого президента республики, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко «прекратить манипулировать общественным мнением» и начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения. Соответствующий призыв к политику был опубликован на сайте ведомства.

В ГБР заявили о недобросовестном выполнении Порошенко решения суда и, в частности, указали на то, что все свои четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт он сдал только после того, как невыполнение им данного судебного требования было предано огласке.

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Политику также припомнили, как 24 января он «для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей» явился в ведомство для допроса, однако не стал дожидаться следователя и ушел. В ГБР добавили, что теперь ожидают Порошенко для проведения следственных мероприятий 31 января в 11:00.

Ранее в ГБР сообщали, что Петр Порошенко прибыл в назначенную дату на допрос, однако покинул здание ведомства уже через семь минут. Там также отметили, что подобный поступок может расцениваться правоохранителями как «ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей».

17 января экс-президент вернулся на Украину и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

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Георгий Нестеров
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