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Порошенко не дождался следователя и ушел с допроса

Бывший президент Украины Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований страны (ГБР) через семь минут после прибытия. Об этом заявила пресс-служба ГБР в Facebook.

Уточняется, что экс-лидер Украины прибыл вместе с адвокатами в помещение ГБР в 16:07. В 16:11 подозреваемого зарегистрировали в «Журнале посетителей», однако в 16:14 Порошенко ушел, не дождавшись следователя.

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В пресс-службе добавили, что правоохранители могут расценивать действия экс-президента как «ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей».

17 января Порошенко вернулся из-за границы и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. Он самостоятельно прибыл на заседание и заявил, что не верит в возможность ареста. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

Ксения Назарова
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