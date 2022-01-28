Россиянам предрекли увеличение части выплат при реорганизации ПФР

Объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую организацию не принесет неудобства гражданам, а также облегчит работу нанимателю, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что часть выплат для россиян может даже увеличиться.

Ранее стало известно, что правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в одну организацию — Социальный фонд. Таким образом, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Получение социальных услуг также должно стать более удобным за счет объединения их административных функций.

Новая организация получит организационно-правовой статус «внебюджетный фонд». Сейчас же ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координировать работу нового фонда будет Минтруд, а управлять им поручат наблюдательному совету.

Ожидается, что реформа должна состояться к 2023 году. Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Оптимизация и снижение бюрократии

Дискуссия об объединении фондов ведется достаточно давно, рассказал Нилов. Он считает, что это правильный шаг. Депутат убежден, что объединение фондов позволит оптимизировать структуру подразделений и их работу, а также сократит бумажную и административную нагрузку на работодателей.

«Наконец-то появится закон о внебюджетном фонде. Сейчас этого закона нет, и мы в комитете на протяжении шести лет точно напоминали о необходимости принять этот закон, который регламентировал бы деятельность негосударственных пенсионных фондов. В нем нужно прописать какие полномочия будут у нового фонда, какие ограничения, чтобы не допустить перекрестное финансирование, как это регулярно допускалось в фонде социального страхования», — высказался Нилов.

Помимо прочего, объединение фондов будет выполнять поставленную президентом Владимиром Путиным в послании задачу по созданию социального казначейства. «Будет применен принцип работы одного окна, когда все услуги по линии всех фондов будут понятны и доступны в одном месте», — объяснил Нилов.

Граждане не пострадают

Он заверил, что реорганизация фондов не повлечет за собой сокращение выплат для граждан. «Здесь речь идет только об оптимизации работы и сокращении нагрузки на работодателя. Сегодня получается так что работник страхуется в трех фондах а работодателю приходится по трем направлениям взносы направлять. По каждому виду взноса своя налогооблагаемая база. И чтобы от этого уйти предложено объединить эти фонды», — пояснил председатель профильного комитета Госдумы.

Скорее всего, выплаты гражданам после объединения фондам увеличатся, предположил Нилов.

Граждане с точки зрения получения соответствующих выплат могут не волноваться. Если налогооблагаемая база повысится для выплат, которые сегодня определяют в фонде социального страхования, они даже увеличатся Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Так, могут вырасти выплаты по больничному и по уходу за ребенком. «Граждане точно не пострадают», — отметил депутат.

В ноябре 2021 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства. Он указал на важность того, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами.

Ранее предполагалось, что Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) мог бы стать частью ПФР. Это позволило бы еще больше цифровизировать процессы получения социальной поддержки и оптимизировать их до уровня одного окна.