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Кадыров рекомендовал Госдепу США научиться соблюдать права человека

Глава Чечни Кадыров ответил на обвинения Госдепа США в репрессиях и напомнил о Гуантанамо

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Госдепартамента США, в котором американская сторона раскритиковала политику главы республики и призвала его прекратить репрессии и преследования. Ответ американскому ведомству он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что не в его компетенции задерживать или освобождать людей. По его словам, в американском ведомстве работают «те еще невежды», которые не понимают, какие полномочия есть у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются. «Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить», — подчеркнул он.

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Глава Чечни также обратил внимание на то, что претензии к нему выразила страна, которая сама нарушает права человека. В качестве примера он привел в том числе нарушение прав иммигрантов, расовую дискриминацию, смертные казни, полицейский произвол. Он также напомнил о тюрьме Гуантанамо, в которой держат узников без суда и следствия. В связи с этим Кадыров посоветовал Госдепу США научиться самому соблюдать права человека, прежде чем давать рекомендации.

Ранее Госдеп США обратился к Рамзану Кадырову. Вашингтон призвал главу Чечни освободить всех несправедливо задержанных заключенных в Чечне. Также американская сторона осудила давление на родственников граждан, проживающих за пределами России. Помимо этого в ведомстве призвали прекратить репрессии и преследования в отношении инакомыслящих, представителей ЛГБТ, национальных и религиозных меньшинств. Кроме того, США обратились к российским властям с требованием привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека на чеченской территории.

Ксения Назарова
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