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Финансист дал совет желающим купить валюту россиянам

Аналитик Маслов: в условиях напряженности между Россией и Западом не стоит покупать валюту

Фото: Rick Wilking / Reuters

В условиях нарастания напряжения в отношениях с западными странами, россиянам стоит воздержаться от операций с валютами. Такой совет дал аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов в разговоре с агентством «Прайм».

Он пояснил, что исход подобных периодов нестабильности зависит от человеческого фактора и принятия решений конкретных лиц. Маслов также обратил внимание на то, что ранее Центробанк объявил о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

По мнению финансиста, шансы реальной эскалации конфликта на Украине невелики. Он также выразил надежду, что снижение напряженности произойдет через несколько недель после очередного раунда дипломатических встреч по данному вопросу. Эксперт предположил, что в результате это приведет к возврату курса российской валюты к 74-76 рублям за доллар.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин назвал условия для падения курса евро дешевле уровня доллара. По его словам, это произойдет в случае, если в еврозоне будет глубокий кризис, а в США — экономический бум.

Ксения Назарова
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