Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

55-летний артист подтвердил, что у него выявили COVID-19. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января, в своем видеообращении к участникам мероприятия в честь объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Уважаемые соратники по партии "Справедливая Россия — Патриоты России — За правду", я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что российская артистка Лолита Милявская заразилась коронавирусом. Певица заявила, что подхватила омикрон-штамм, а также отметила, что из симптомов у нее наблюдаются кашель и осипший голос.