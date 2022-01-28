Лолита заразилась омикроном

Российская артистка Лолита Милявская заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в сторис в своем Instagram-аккаунте.

«Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме», — сказала 58-летняя певица, отметив, что подхватила омикрон-штамм. Милявская добавила, что из симптомов у нее наблюдаются кашель и осипший голос.

Известно, что из-за болезни артистки пришлось отменить показы спектакля «Женитьба», который идет в театре «Модерн». Лолита играет в нем главную роль.

В декабре 2021 года Лолита Милявская обматерила музыкального критика Сергея Соседова в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». Отмечается, что в финале телепроекта журналист критиковал одного из победителей — певца Виктора Салтыкова.