Лолита обматерила Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»

Российская артистка Лолита Милявская обматерила музыкального критика Сергея Соседова в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». Об этом пишет Starhit.

Отмечается, что в финале телепроекта журналист критиковал одного из победителей — певца Виктора Салтыкова. По словам Соседова, песня Владимира Преснякова «Все нормально» не подходит исполнителю. «Витя — это артист другого уровня. И когда он спускается вдруг со своих высот в такую ерунду, простите уж меня, я считаю, это недостойно Вити!» — заявил член жюри.

Ведущая шоу Милявская попыталась объяснить ему, что необязательно исполнять сложные вокальные партии, чтобы набрать высшие баллы. Соседов добавил к своим словам, что в преддверии праздника нужно выбирать соответствующие номера. Артистка ответила критику, употребив нецензурную брань: «Предновогодний вечер! Зачем мне Паваротти?! Объясни!» Известно, что после этого Соседов начал безудержно смеяться, а зрители поддержали мнение Лолиты овациями.

Ранее поп-певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». В один из съемочных дней у исполнителя хита «Холодная луна» не удался ни один дубль, а его команда злилась, что тот не подготовился как следует и не разобрал партитуру.