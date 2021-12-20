Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Шура устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар»

Певец Шура обматерил своего помощника в ходе съемок телепроекта «Суперстар! Возвращение»

Фото: @shuramedvedev

Российский поп-певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». Об этом пишет Starhit.

Известно, что для своего выступления на полуфинале телепроекта артист выбрал хит Лолиты «Пошлю его на...». Однако в один из дней съемок у исполнителя хита «Холодная луна» не удался ни один дубль, а его команда злилась, что тот не подготовился как следует и не разобрал партитуру.

Отмечается, что концертный директор Шуры Павел Депершмидт упрашивал Шуру взять себя в руки. В определенный момент певец заявил, что устал и готов покинуть шоу, а также обматерил своего помощника. Несмотря на это, исполнитель продолжил съемки.

Ранее певица Вика Цыганова со скандалом покинула телепроект «Суперстар! Возвращение» после шестого эпизода шоу. «Я поигралась в это шоу, но моя жизнь — она не шоу. Самое главное, что я осталась собой: я пришла в галифе, в галифе и уйду», — заявила Цыганова, поблагодарив организаторов и публику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России
Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов
Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19
Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей
Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако
Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта
Вор во Владивостоке спрятался от полицейских под ванной у любовницы
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги
Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки
На Украине назвали оружие в войне против России
Искусственный мозг научили играть в пинг-понг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter