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Вика Цыганова со скандалом покинула шоу «Суперстар»

Певица Вика Цыганова об уходе из проекта «Суперстар»: моя жизнь не шоу

Фото: @vika.tsyganova

Российская певица Вика Цыганова со скандалом покинула телепроект «Суперстар! Возвращение» после шестого эпизода шоу. Об уходе исполнительницы из проекта сообщает НТВ.

В ходе передачи звезды эстрады 90-х годы исполняли песни своих коллег. Наибольшее количество баллов получили Авраам Руссо, Шура и Анастасия. Цыгановой же достались более скромные оценки жюри. «Я поигралась в это шоу, но моя жизнь, она не шоу. Самое главное, что я осталась собой: я пришла в галифе, в галифе и уйду», — заявила Цыганова, поблагодарив организаторов и публику.

Отмечается, что лидером шоу остается Виктор Салтыков — у него 46 баллов. На второй строчке расположился Авраам Руссо с 45 баллами. Тройку лидеров замыкает Шура, который набрал 44 балла.

Ранее Вика Цыганова в эфире телеканала НТВ вспомнила о домогавшемся ее в одном полотенце эстрадном артисте Иосифе Кобзоне. Артистка пояснила, что часто гастролировала вместе с коллегой, но во время одной из поездок Кобзон начал вести себя непристойно.

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Сергей Равин
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