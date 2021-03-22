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Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце Иосифе Кобзоне

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Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Российская певица Вика Цыганова в эфире телеканала НТВ вспомнила о домогавшемся ее в одном полотенце эстрадном артисте Иосифе Кобзоне. Ее слова приводит «Росбалт».

Исполнительница пояснила, что часто гастролировала вместе с коллегой. Во время одной из поездок Кобзон начал вести себя непристойно. Он постучал в стену ее номера в отеле, после чего Цыганова пошла узнать, почему он мешает ей спать.

«Стучу в дверь, а там Иосиф Давидович почти ни в чем, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю», — рассказала Цыганова. Она отметила, что отказала артисту, объяснив, что ее супруг будет ревновать.

По словам певицы, Кобзон разозлился на нее. «Затаил он на меня обиду лет на 20. Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все», — сказала она.

Цыганова не впервые заявляет о домогательствах Кобзона. В 2019 году она уже говорила, что причиной ее многолетнего конфликта с артистом послужил тот случай в гостинице. Тогда она отмечала, что он обиделся, так как исполнительница «отказалась колыбельную ему на ночь исполнить».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет.

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