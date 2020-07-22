Певица Вика Цыганова рассказала о планах стать губернатором Хабаровского края

Российская певица-шансонье Вика Цыганова рассказала о планах стать губернатором Хабаровского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Там надо наводить порядок. Женщине сложно, но у меня большой опыт», — заявила артистка. Цыганова отметила, что она свободный человек, так как у нее даже нет детей.

По словам Цыгановой, она пока не готова бросаться в омут с головой, однако чувствует, что у нее есть потенциал для этой должности. «Если господь так решит, скорее всего, буду участвовать», — сказала она.

Исполнительница согласилась с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который заявил о необходимости привлекать в регион деньги и укреплять вертикаль власти. По ее мнению, глава региона должен быть беспартийным.

В 2019 году Цыганова выставила свою кандидатуру для участия в выборах в Госдуму. Она пояснила, что собирается заниматься вопросами культуры. На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае Цыганова заняла третье место.