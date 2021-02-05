Под брендом «Вдова Кобзона» начнут продавать вино

Сын эстрадного певца Иосифа Кобзона Андрей начнет продавать вино под брендом «Вдова Кобзона». Об этом сообщает URA.RU.

Родственник артиста подал заявку на регистрацию товарного знака. Его обращение уже приняли к рассмотрению.

Как передает Telegram-канал Super.ru, вдова исполнителя Нелли Кобзон не знала о планах сына, однако название продукции они обсуждали давно. Она заявила, что не видит в нем «ничего такого».

«Я толком даже не знаю про это. Сын говорил, что "Вдова Клико" очень распространенное шампанское, известное, ну вот. Ну, не знаю, наверное, мы еще будем это обсуждать, я сейчас не готова вам это сказать. Я шампанское вообще не пью никогда, вино красное я могу выпить», — прокомментировала Нелли Кобзон.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери.